Вашингтон, 11 августа, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о грядущем ужине с главой Apple Тимом Куком в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Собираюсь сегодня отужинать с Тимом Куком из Apple. Он вкладывает много долларов в США», — заявил он.

Трамп заявил об этом после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и посетовал, что в этот день у него выдалось слишком много переговоров и много телефонных звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter похвалил американского рэпера Канье Веста за сказанную им правду о снижении безработицы среди чернокожих граждан США.