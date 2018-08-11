Хургада, Египет, 11 августа, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Прогулочный катер с немецкими туристами на борту потерпел крушение в Красном море недалеко от египетского города Хургада, сообщает LIFE.

X posid Прогулочный катер

Сообщается, что на катере находились 30 туристов. На поступивший сигнал бедствия к месту крушения подошли другие прогулочные катера, на которые эвакуировались пострадавшие пассажиры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в США на озере Тейбл Рок во время шторма потерпел крушение прогулочный катер с туристами. В результате кружения погибли 17 человек.