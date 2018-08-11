Солсбери, Великобритания, 11 августа, 2018, 04:52 — ИА Регнум. На заводе военного оборудования в британском городе Солсбери (Великобритания) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, сообщает The Sun.

Michael Deal Взрыв

Сообщается, что взрыв произошел на предприятии по производству оборудования для военно-морского флота и ВВС Великобритании. На предприятии после взрыва произошел пожар, который в настоящее время уже потушен. Помимо одного погибшего СМИ сообщают о еще одном потерпевшем, чье состояние оценивается как критическое.

Полиция ведет расследование с целью установить причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что предприятие, на котором произошел взрыв, находится в пяти километрах от химической лаборатории Портон-Даун.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа на заводе в бразильском городе Ипатинга произошел мощный взрыв, в результате которого пострадало 30 человек. Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, на заводе взорвались газовые цистерны.