Мытищи, Московская область, 11 августа, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с ДТП в Мытищах, в котором автобус сбил троих человек на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старые городские автобусы

«В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц организации-перевозчика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного следственным комитетом по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, и находится на контроле у областной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по ДТП в Мытищах, где водитель автобуса совершил наезд на трех человек на автобусной остановке. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы. Вероятной причиной происшествия мог стать отказ тормозов у автобуса.