Москва, 11 августа, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в ходе обысков, проводившихся в офисе Московской еврейской религиозной общины, нашли националистическую и антисемитскую литературу, сообщил адвокат в комментарии РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иудаизм, иудеи, синагога

Обыски проходили по причине поступившего в правоохранительные органы заявления в отношении Александра Каргина, лидера еврейского движения «Шахар» и члена израильской партии «Ликуд». Каргина подозревают в возбуждении ненависти или вражды к группам лиц, объединенным по национальному и религиозному признаку.

Адвокат сообщил, что обнаруженная литература не принадлежала Каргину, ее якобы подбросили сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска. Как отмечает издание, в пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что не располагают информацией об обысках.