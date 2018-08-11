Канзас-Сити, США, 11 августа, 2018, 04:01 — ИА Регнум. При аварии церковного фургона на дороге в штате Миссури (США) погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы, сообщает KSHB.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

Сообщается, что водитель фургона не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего врезался в дерево. В фургоне находились 13 человек, трое из которых погибли, еще трое получили серьезные травмы, остальные семь получили ранения, не несущие угрозы жизни. Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что все трое погибших были подростками: 17-летняя девушка из Стилвелля, 16-летний парень из Олафа и 14-летняя девочка из Луисбурга. Все трое были уроженцами штата Канзас.

Как заявил пастор церкви, фургон которой попал в аварию, подростки в сопровождении взрослых собирались в путешествие на каноэ.