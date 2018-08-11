Денвер, США, 11 августа, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Кристиана Гузлоу, убившего человека перчаткой наподобие той, что была у персонажа фильма ужасов Фредди Крюгера, на входе в ресторан города Денвер (США), суд приговорил к 42 годам заключения, сообщает Denver 7.

Si2productions Граффити Фредди Крюгер

Сообщается, что во время нападения на руку Гузлоу была надета перчатка с двухдюймовыми лезвиями, а на лицо — черна-белая раскраска. Убийство произошло возле входа в кафе Torchy's Tacos на 11-й авеню. Изначально Гузлоу грозило 48 лет заключения, однако суд смягчил срок до 42 двух лет.

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