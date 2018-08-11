Краснодар, 11 августа, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Четыре человека стали жертвами столкновения иномарок на подъезда к Краснодару, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Eli Duke Лоб в лоб

Столкновение произошло 10 августа в 22:00 мск близ станицы Елизаветинской. В лобовом ДТП столкнулись Mitsubishi Lancer и Nissan Tiida.

Авария произошла по вине водителя Mitsubishi Lancer, не справившегося с управлением и выехавшего на встречную полосу.

Три женщины из этого автомобиля и одна — из Nissan Tiida погибли после лобового столкновения. Один человек из Nissan Tiida остался жив и находится в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Ряжском районе (Рязанская область) четыре человека — водитель и три пассажира — погибли в ДТП.