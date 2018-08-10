Вашингтон, 11 августа, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Впервые в 2018 году Иран провел испытания баллистической ракеты, сообщает Fox News со ссылкой на источники во властных кругах США.

Afgsc.af.mil Баллистическая траектория

Издание сообщает, что Иран провел испытание баллистической ракеты малой дальности Фатех-110 в ходе масштабных военно-морских учений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Отмечается, что запуск ракеты был зафиксирован американскими спутниками-шпионами.

Собеседники издания сообщают, что в ходе испытаний противокорабельная ракета Фатех-110 пролетела около 160 километров над Ормузским проливом в направлении полигона в иранской пустыне.

Напомним, с приходом к власти в США Дональда Трампа Тегерану больше не приходится рассчитывать на «дружбу» с Вашингтоном, поскольку новое американское руководство демонстрирует агрессивную нелояльность к иранскому государству.

Так, Вашингтон отказался от былых договоренностей по так называемой ядерной сделке с Ираном — якобы для сдерживания ядерной программы этой ближневосточной страны.