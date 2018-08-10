Вашингтон, 11 августа, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Все предложения Вашингтона по ядерному разоружению были отвергнуты Пхеньяном, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По данным дипломатических источников, Вашингтон и сейчас продолжает предлагать Пхеньяну шаги по денуклеаризации. Но они не встретили одобрения у Северной Кореи, где их назвали «бандитскими».

Напомним, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын анонсировал планы Пхеньяна по сворачиванию ядерной программы, состоялась историческая встреча — саммит высочайшего уровня между КНДР и США.

По итогам встречи лидеров двух стран был подписан документ, предполагающий постепенный отказ Пхеньяна от ядерной программы. 10 августа МИД Северной Кореи заявил, что США пытаются сочинить предлог для усиления санкций против КНДР.