Каракас, 11 августа, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Один из беспилотников, задействованных в покушении на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был взорван сигналом с территории США, заявил министр связи республики Хорхе Родригес, сообщает El Nacional.

Nasa.gov Взрыв дрона

Также Родригес сообщил, что в ближайшие несколько часов они предоставят заявления о защите, написанные людьми, подозреваемыми в соучастии в покушении на президента и находящимися на территории Колумбии и США. Кроме того, он заявил, что Венесуэла обратилась в Интерпол с просьбой о задержании Хулио Борхеса, которого также подозревают в причастности к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что предоставил Колумбии доказательства попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и потребовал от колумбийского правительства выдать пять террористов, включая депутата Хулио Борхеса.