Вашингтон, 11 августа, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Веста за его желание говорить правду. Сообщение с благодарностью американский президент опубликовал в своем Twitter.

Jason Persse Канье Вест

«Хочу сказать спасибо Канье Весту и хочу отметить его желание говорить ПРАВДУ. Новый и великий ФАКТ — безработица среди афроамериканцев достигла самого низкого уровня в истории страны. Я так рад этому. Спасибо, Канье, за поддержку. Это имеет большое значение!», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Трамп посмертно реабилитировал чернокожего боксера Джона Артура Джонсона. Американский лидер тогда пояснил, что Джонсон оказался за решеткой «из-за расовых предрассудков судебной системы».

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