Москва, 11 августа, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Решение греческих властей об отзыве посла из Москвы — избыточная и невыгодная самим Афинам мера, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Василий Дмитриевич Поленов. Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882

«Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились, — отметил сенатор. — Этот шаг невыгоден, прежде всего, самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа источник в российском правительстве заявил, что Афины отзовут из России своего посла Андреаса Фриганаса. В Москву вместо него приедет работать другой дипломат.

Месяцем ранее Афины анонсировали планы высылки из страны двух российских дипломатов из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.