Женева, Швейцария, 11 августа, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Ряд норм третьего энергопакета Европейского союза в отношении поставок газа из России является неправомерным, сказано в докладе ВТО «ЕС и его государства члены — меры в отношении энергетического сектора», сообщает Минэкономразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Уточняется, что, по оценкам третейской группы ВТО, не соответствуют нормам права количественные ограничения поставок газа из России по газопроводу OPAL, в том числе 50%-ное ограничение использования мощностей трубопровода. Также неправомерны пункты, требующие определенного объема продаж газа на открытом рынке.

Есть и другие претензии — к дискриминационным правилам сертификации операторов газотранспортных сетей в Хорватии, Венгрии и Литве, контролируемых иностранными лицами. К дискриминационным преимуществам инфраструктурных проектов и наделению их при поставках газа не из России статусом «проектов общего интереса».

Признана неправомерной и сертификация операторов и «проектов общего интереса» на основании положений об общих исключениях в рамках генерального соглашения по торговле услугами и генерального соглашения по тарифам и торговле.

Всего поддержаны три из шести претензий на нормы «третьего энергопакета» в газовой сфере, высказанных Москвой.

Напомним, «третий энергопакет», принятый ЕС в 2009 году, предполагает разделение функций поставщиков и транзитеров газа и доступ третьей стороны к газопроводу. Он принят с целью ослабление влияния российского «Газпрома» на рынок ЕС.