Киев, 10 августа, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Более тридцати боевиков АТО были награждены «общественным орденом» под названием «Стальной крест непобедимых» 10 августа во время представления «награды» в издании «Укринформ».

«Железный крест войск СС» II класса. 1939

Отметим, что дизайн креста позаимствован у гражданской награды времен Третьего Рейха «Железный крест войск СС» II класса.

Учредителем «награды» стало не украинское государство, а частное производственно-творческое объединение (ПТО) «Орден»

"Это сегодня именно народная награда. Награда не от государства, не от правительства, а награда от людей. <…> Президент не знает тех людей, которых награждает… и только те люди, которые съели пуд соли со своими друзьями, знают, кто достоен, а кто — нет», — завил директор ПТО «Орден» Александр Сопов.

Напомним, в 2015 году на Украине частными лицами была учреждена псевдонаграда «Народный герой Украины». Представить человека к «награде» может любой желающий на специальной странице в социальной сети Facebook.