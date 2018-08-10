Хмеймим, Сирия, 10 августа, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата боевиков уничтожены в Сирии средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим, сообщил 10 августа начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Mil.ru ПВО в действии

Он уточнил, что беспилотники были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в северной части провинции Латакия.

«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два беспилотных летательных аппарата, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — сказал Алексей Цыганков.

Зенитными огневыми средствами оба аппарата были уничтожены и не долетели до российской авиабазы. Об их оснащении Алексей Цыганков не сообщил.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавил российский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц беспилотники боевиков пытались подлететь к авиабазе Хмеймим 29 раз.

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