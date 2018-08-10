Херсон, 10 августа, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В порт Херсона вошло российское судно «Механик Погодин», которым владеет российская компания, находящаяся под украинскими санкциями, сообщил представитель президента Украины в украинской организации «Автономная республика Крым» Борис Бабин 10 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Marinetraffic.com Российское судно «Механик Погодин»

«Судно зашло сегодня в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет с этого порта оно не скоро», — считает Бабин.

Напомним, в апреле 2018 года в министерстве инфраструктуры Украины начали готовить документы, запрещающие перемещение российских судов во внутренних водах Украины.

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