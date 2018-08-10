Львов, Украина, 10 августа, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Прокуратура Львовской области расследует факт халатности чиновников городского совета Львова, купивших в Германии 30 старых трамваев, сообщили 10 августа на официальном сайте ведомства.

Львов

В конце июля выяснилось, что двери подержанных немецких трамваев открываются наружу и упираются прямо в платформу. Следовательно, для исправления ситуации необходимо подпиливать двери, либо менять платформы.

Напомним, 80% автобусов, курсирующих по улицам столицы Украины, нуждаются в замене. Изношены также 70% троллейбусов и 75% трамваев.