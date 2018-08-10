Нью-Дели, 10 августа, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Контракт на приобретение французских истребителей Rafale для ВВС Индии вызвал крупный скандал в парламенте и в вооруженных силах страны, сообщает 10 августа индийская газета Business Line.

Tim Felce Французский истребитель «Рафаль»

Представители правящей «Индийской народной партии» заявили, что это соглашение является коррупционным, так как цена каждого самолета оказалась в несколько раз выше той, которая заявлялась изначально.

В частности, выделенных из индийского госбюджета денег хватает на 36 истребителей вместо оговоренных 126, и их поставка произойдет не ранее 2022 года.

Кроме того, летчики индийских ВВС уже заявили о проблемах техобслуживания и снабжения, с которыми они столкнутся в случае поступления французских истребителей в строевые авиачасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии уже несколько месяцев продолжается внутренняя борьба вокруг выбора способа комплектования истребительной авиации страны. Одна из групп отстаивает вариант лицензионного производства в Индии российских самолетов, а вторая предлагает закупать истребители за границей.

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