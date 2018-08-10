Вязьма, Смоленская область, 10 августа, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Новый завод по производству молотого брусита, в середине июля торжественно открытый в Вяземском районе Смоленской области, готов к работе на полную мощность. Об этом ИА REGNUM рассказала начальник отдела по управлению персоналом ООО «Вязьма-Брусит» Анна Угляновская.

Smolinvest.com «Вязьма-Брусит»

По ее словам, ориентировочно на полную мощность новый комплекс выйдет к концу текущего года — загрузка зависит от заказов.

Отметим, что проект строительства нового производственного комплекса компании стартовал осенью 2017 года, а уже в середине июля 2018-го завод был торжественно открыт. Строительство его велось с опережением графика.

По информации, размещенной на инвестиционном портале Смоленской области, новый производственный комплекс оснащен современным оборудованием, в том числе, например, промышленным роботом. Общий объем инвестиций в строительство нового предприятия составил 750 млн рублей.

Сегодня, сообщила ИА REGNUM собеседник агентства, на новом комплексе работает 20 человек. Никаких сложностей с набором персонала у руководства предприятия не возникло — по словам представителя завода, чтобы получить работу здесь, люди буквально выстраивались в очередь.

Запуск комплекса позволит увеличить валовой выпуск продукции предприятия почти на 40% (в натуральном выражении до 140 тыс. тонн в год) и расширить ассортимент реализуемой продукции. Сумма налоговых поступлений в бюджет оценивается более чем в 200 млн рублей.

При этом плановая мощность нового производства ежегодно будет составлять 35 тыс. тонн. В будущем планируется увеличить данный показатель до 60 тыс. тонн в год.

Отметим, что продукция предприятия должна полностью закрыть потребности российского рынка, а также планируется и на экспорт.

Компания «Вязьма-Брусит» работает на территории Смоленской области с 2006 года и входит в состав ООО «Русское горно-химическое общество», являющееся ведущим производителем магнезиальных продуктов в России и странах СНГ. Основная продукция предприятия — экопирен и агромаг на основе уникального природного минерального сырья брусита. Продукция поставляется для крупнейших производителей минеральных удобрений, кабельных пластикатов и находит широкое применение в промышленности, природоохранной деятельности и сельском хозяйстве.