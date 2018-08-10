Варшава, 10 августа, 2018, 21:28 — ИА Регнум. В Польше будут судить гражданку Украины, которая родила ребенка во время рабочей смены, а затем попыталась его убить, сообщил 10 августа телеканал 24tv.ua.

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

Психолог Наталья Кухтина считает, что женщина не справилась с травмирующим психологическим давлением:

«Это не жизнь, а подмена жизни. Жизнь там, где мама, папа, дети, там, где, например, муж — там жизнь. А тут только работа. Это невероятно сложно», — отметила психолог.

Напомним, в 2017 году граждане Украины стали лидерами по покупке недвижимости в Польше. На украинцев приходится чуть меньше трети всего жилья, купленного иностранцами в Польше.

Читайте также: Больше всего жилья в Польше в 2017 году купили граждане Украины