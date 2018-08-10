Киев, 10 августа, 2018, 20:55 — ИА Регнум. 10 августа на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» был разыгран матч в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги между коллективами «Олимпик Донецк» и «Львов». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

(сс) Jannes Glas Бьет по воротам

На экваторе второго тайма забил 27-летний украинский форвард Владимир Адамюк — 0:1. В роли ассистента выступил Владислав Приймак. Через 18 минут Евгений Пасич сравнял счет и спас донецкую команду от поражения — 1:1.

Статистика матча («Олимпик"/"Львов»)

Удары 3/6

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения 56%/44%

Нарушения 12/17

Угловые 6/3

Набрав 5 очков «Олимпик» укрепился на 4-м месте по итогам игрового дня. «Львов» с 4-мя баллами поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Олимпик»: Кринский, Гришко, Кравченко, Зубейко, Вакуленко, Сондей, Кольцов, Пасич, Ксенз, Балашов, Дегтярев.

«Львов»: Бандура, Тейлор, Адамюк, Приймак, Западня, Парамонов, Воронин, Каленчук, да Силва, Дуарте, Волошинович.

Бригада арбитров: Анатолий Абудла | С. Приступа | Е. Петраков | С. Шурман.

Желтые карточки: Приймак — 31, Гришко — 61, Зубейко — 77, Трояновский — 82.

Удаления: Приймак — 39.

Голы: Адамюк 68 — 0:1, Пасич 86 — 1:1.