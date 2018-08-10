Ереван, 10 августа, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В конце сентября состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Точная дата пока не определена, но кандидаты на пост мэра Еревана от некоторых политических сил уже известны. Список правящей партии «Гражданский договор» возглавит актер и продюсер Айк Марутян, блока «Царукян» — депутат парламента Наира Зограбян, партии «Еркир цирани» — Заруи Постанджян, объединенный список партий «Республика» и «Просвещенная Армения» — министр юстиции Артак Зейналян, список Армянского общенационального движения — депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян.

Кандидат на пост мэра Еревана Айк Марутян

Блок «Елк» («Выход»), в составе которого партия премьера «Гражданский договор» участвовала в парламентских выборах и в выборах Совета старейшин Еревана в 2017 году, ещё будучи в оппозиции, фактически распался. Хотя официально об этом пока не сообщается, но согласно источникам ИА REGNUM, партия «Гражданский договор» намерена участвовать в предстоящих выборах в союзе с партией «Аракелутюн» («Миссия»), которую возглавляет советник премьер-министра Месроп Аракелян.

Напомним, что партии, входящие в блок «Елк» — Республика» и «Светлая Армения», не поддержали уличную борьбу Никола Пашиняна в апреле-мае 2018 года, которая привела к смене власти.

Сегодня, 10 августа, премьер-министр Никол Пашинян во время рабочей поездки на север Армении косвенно подтвердил информацию о формате участия своей партии в предстоящих выборах.

Возможно участие партии «Гражданский договор» в выборах мэра Еревана в союзе с другими политическими силами, сказал Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«Возможно, что это не будет блок «Елк», а будет совершенно новый блок. Но несомненно, что список будет возглавлять наш кандидат», — сказал Пашинян.

29 июля стало известно, что кандидатом на пост мэра Еревана от «Гражданского договора» стал известный армянский актёр и продюсер Айк Марутян. В армянском обществе есть некоторые сомнения относительно того, что сможет ли актер Марутян быть эффективным мэром. Сегодня Пашинян развеял эти сомнения.

«Я считаю, что Айк Марутян превосходный кандидат на пост мэра, блестящий общественный деятель и менеджер. В этом в ходе избирательной компании все убедятся», — сказал Пашинян.

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После перехода Армении на парламентскую форму правления и отмены прямых президентских выборов выборы в Совет старейшин Еревана — вторые по значимости выборы в Армении.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

Партия «Аракелутюн» участвовала в последних парламентских выборах в составе блока «Царукян», который считался тогда лояльным к правящей тогда Республиканской партии Армении.