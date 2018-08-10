Екатеринбург, 10 августа, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге свердловское управление ФАС возбудило дело по факту распространения рекламы запрещённых услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

stevepb Наркотики

Напомним, скандал разразился в мае. Подозрительные рекламные баннеры граждане обнаружили на улице Большакова. Некое кадровое агентство «Филин» набирало кадровых агентов. Местные жители обратились по указанным в объявлении контактам и выяснили, что таким образом вербуют распространителей наркотиков

23 мая баннеры уже были убраны. Полиция занялась выяснением всех обстоятельств их появления. А сейчас последовала и реакция ФАС. Дело о нарушении рекламного законодательства возбуждено в отношении двух ООО: «Проспект Медиа» и «Хэт-Трик». Оно будет рассмотрено 4 сентября.