Екатеринбург, 10 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 10 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона РФПЛ 2018/19 между коллективами «Урал» (Екатеринбург) и «Динамо» (Москва). Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Первый гол в начале второй половины матча забил атакующий полузащитник национальной сборной Румынии Эрик Бикфалви после передачи Николая Димитрова — 1:0. Через 31 минуту Евгений Марков сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Урал»/»Динамо»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения 55%/45%

Нарушения 14/9

Угловые 3/3

Набрав 1 очко, «Урал» поднялся на 15 позицию в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги. «Динамо» с 3баллами идет на 10 месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Урал»: Годзюр, Брыгзалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Евсеев, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Емельянов, Ильин.

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Козлов, Шунич, Панченко, Черных, Соу, Рауш, Луценко, Жоазиньо.

Бригада арбитров: Николай Волошин | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Евгений Турбин.

Желтые карточки: Емельянов — 43, Соснин — 83.

Голы: Бикфалви 54 — 1:0, Марков 85 — 1:1.