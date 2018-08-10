Киев, 10 августа, 2018, 19:09 — ИА Регнум. В сети интернет появились фото первой украинской колесной самоходной артиллерийской установки калибра 155-мм «Богдана». Как сообщил 10 августа на своей странице в Фейсбуке советник президента Украины Юрий Бирюков, новая САУ оборудована автоматической системой заряжания на шесть выстрелов в минуту и электронной системой наведения.

Facebook.com/ szgurets САУ «Богдана»

«Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая… странная. Но она — наша. Она — 155-мм САУ «Богдана». Ну, подумаешь, САУ на колесной базе. Ну, подумаешь, автомат заряжания на шесть выстрелов. Ну, подумаешь, управление, наведение, использование — все через пульт (естественно с возможностью работы на механических приводах). Ну, подумаешь, 6 выстрелов в минуту… Дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — свыше 40 километров. А активно-реактивным — свыше 50», — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что ранее Украина закупила новые станки и технологии. На разработку, производство и испытания «Богданы» ушло три года.

«Да, тут уж как всегда, текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которой не было… И технологии, и станки, и персонал, и эксперименты, и неудачи, и победы… И вот она стоит, САУ нашего производства. Со стволом, нашего производства. С шасси, нашего производства», — уточнил Бирюков.

Он также сообщил, что ствол САУ выполнен из того же сплава, что и украинский миномет «Молот».

"И самое забавное. Сейчас прямо вот забавно. Ствол сделан из того же сплава, что и миномет М120−15. И из того же сплава, из которого уже давно и серийно делают стволы для танков. И все экспертизы, и в КНИИСЭ, и в КПИ, уже подтвердили полное соответствие сплава всем необходимым требованиям. Просто вот кому-то очень-очень нужно было оболгать нашу оборонку. Кому, не знаете?» — задался вопросом Бирюков.

Украинский военный портал проинформировал, что САУ «Богдана» еще проходит испытания. Её поступление в вооруженные силы Украины ожидается в ближайшее время.

«Новая артсистема смонтирована на колесном шасси 6×6 от «КрАЗ», с двойной бронированной кабиной. Артиллерийская часть со стволом украинского производства, автоматизированной системой развертывания и наведения, а также автоматом заряжания на шесть выстрелов, расположенным в задней части шасси. Заявленная дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — более 40 километров, активно-реактивным — более 50», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром») анонсировала запуск серийного производства дефицитных боеприпасов для украинской армии, в частности, снарядов калибра 152 мм.