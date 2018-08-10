Москва, 10 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Отношение к инвестиционному климату в РФ должно быть бережным, но при этом сам бизнес должен не забывать смотреть на себя в зеркало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Накануне помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил обязать 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний перераспределить полученные сверхдоходы. Речь идёт о 513,7 млрд рублей, которые Белоусов предлагает направить на выполнение майских указов президента РФ. Такое предложение уже встретило критику бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей отметил, что реализация идеи приведёт к массовому оттоку инвесторов из экономики РФ.

«Мы должны очень бережно относиться к инвестклимату, главным элементом которого является доверие бизнеса. Президент поставил задачу сохранять максимально стабильными налоги. Понятно, что в таких сложных условиях небольшие коррективы в налогах возможны, но это должно быть исключение, а не правило», — отметил Гутенев.

По его словам, поиск дополнительных источников финансирования, экономия и рациональное использование бюджетных средств — это сложная и кропотливая работа.

«Не должно становиться постоянной практикой, когда отдельные члены правительства пытаются очень просто решить сложные задачи, которые поставил президент в майском указе», — считает Гутенев.

По его словам, реализация идеи Белоусова в предложенном варианте не несёт существенных рисков, но может демотивировать ряд компаний повышать эффективность производства. Так, некоторые компании могут стремиться скрыть свою прибыль. Кроме того, опасения РСПП по оттоку инвесторов также понятны — по оценкам Гутенева, такая реакция инвесторов вполне возможна, хотя её масштаб не стоит преувеличивать. Однако, по его словам, бизнесу также стоит «посмотреть в зеркало».

«Будущее экономики РФ зависит не от банковской сферы, не от страховой, а от успехов высокотехничной промышленности, которая в том числе даёт заказ на науку и на образование и так далее. Но когда такие предприятия покупают у наших металлургов металл по цене выше, чем они продают на европейских и американских рынках, куда они его же и экспортируют, возникают вопросы к Федеральной антимонопольной службе», — считает Гутенев.

Так, по его словам, российские автомобиле‑ и судостроители, оборонно-промышленный комплекс, а также производители сельхозтехники обоснованно жалуются на то, что цены на российский металл на зарубежных рынках ниже, чем внутри РФ, несмотря на затраты по транспортировке его за пределы страны.

«Я считаю, что должны «делиться» те, кто заработал нечестные деньги. Основным аргументом должна быть не прибыльность предприятий, а анализ того, за счёт чего она получена. Если компании получали сверхприбыль за счёт того, что пользовались монопольным положением на внутреннем рынке, завышали цены и таким образом сдерживали развитие нашей высокотехничной промышленности, то такие компании надо заставлять «делиться», если говорить в стилистике Белоусова», — отметил Гутенев.