Москва, 10 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. За второй квартал 2018 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили более 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 24 вертолета, сообщает 10 августа официальный сайт Минобороны РФ.

Минобороны России Истребитель Су-35C

В сообщении указано, что из 24 вертолетов пять являются новыми. Кроме того, за истекшие три месяца получен отремонтированный зенитно-ракетный комплекс С-300, 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2−2», а также свыше 30 тыс. авиационных средств поражения различных типов. Военное ведомство отмечает, что указана техника, прошедшая через военную приемку.

Также отмечается, что до конца 2018 года ВКС должны получить еще семь многоцелевых истребителей Су-35С.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа дополнительно получат более 80 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники