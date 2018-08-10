Челябинск, 10 августа, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В Челябинске микрофинансовая компания «Быстроденьги» оштрафована за рекламное СМС. Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ФАС.

(сс) JESHOOTScom Пришла смска

В ведомстве установили, что представители компании направили СМС абоненту, при этом не имея от него предварительного согласия. В сообщении предлагалось получить заём на сумму до 25 тыс. рублей «на беспрецедентно выгодных условиях».

При этом данный номер был указан при оформлении заявки на заём. Но человек, который подтвердил согласие на получение рассылок, не является его владельцем.