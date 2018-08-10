Владимир, 10 августа, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области 9 сентября откроются пять избирательных участков, где жители Москвы смогут проголосовать на выборах мэра, сообщила 10 августа пресс-служба избиркома Владимирской области.

(сс) Nastya Kvokka Дачные инструменты

Участки будут открыты в Александровском, Киржачском и Петушинском районах. Работу по организации голосования на участках ведет Московская городская избирательная комиссия.

«Сейчас в этих помещениях работают мобильные офисы госуслуг «Мои документы». Избиратель со столичной пропиской, желающий проголосовать во Владимирской области, может оформить в них заявление о голосовании по месту нахождения», — сообщила пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Во Владимирской области в этот день будут выбирать депутатов регионального заксобрания и губернатора. На пост главы Владимирской области претендуют пять человек.

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