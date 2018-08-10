Рим, 10 августа, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Правительство Италии не продлит правило обязательных прививок для учащихся начальных школ, обязательными прививки будут только по решениям врачей в каждом конкретном случае. Соответствующий законопроект внесли в сенат представители обеих правящих партий, «Лиги» и «Движения 5 звезд», сообщает Il Fatto Quotidiano.

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При этом штраф за нарушение по новым правилам вырастет в пять раз — со 100 до 500 евро.

Против правила 10 обязательных прививок для школьников ранее выступили глава «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини и министр по делам семьи Лоренцо Фонтана. При этом Сальвини отметил, что сделал прививки собственным детям, но решения должны принимать родители, а случаев недопущения детей в школы из-за отсутствия прививок быть не должно.

Фонтана, в свою очередь, сказал, что решения в каждом конкретном случае должны принимать врачи.