Астана, 10 августа, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Казахстан проведет повторное эпидемиологическое исследование бывшего острова Возрождения в Аральском море для передачи земель в хозяйственные нужды, сообщает 10 августа издание Informburo со ссылкой на председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбека Бекшина.

Julo Остров Возрождения. Казахстан

Северная часть острова принадлежит Казахстану, южная — Узбекистану. Его общая площадь составляет 200 квадратных километров. В советское время на острове находился биохимический полигон.

Бекшин добавил, что на протяжении 25 лет ни одного заболевания инфекциями из-за посещения острова не было зарегистрировано. На остров планируют построить понтонный мост и добывать полезные ископаемые.

Отметим, казахстанская часть острова Возрождения составляет 70 квадратных километров. С 1936 по 1992 год на острове действовал биохимический полигон.