Москва, 10 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Реальный экономический ущерб российской экономике может нанести только одно — запрет на покупку российского газа и нефти. Об этом 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя усиливающееся санкционное давление на РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

«Если российскую нефть заменить можно (по иронии судьбы, саудовский, иранский и российский сорта нефти очень похожи), то российский газ для примерно трети Европы физически заменить нечем, — сказал Хестанов. — Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и частично Германия, Австрия, Северная Италия, все республики бывшей Югославии и Турция — это страны, которые очень сильно зависят от российского газа, и заменить его пока невозможно».

В то же время он обратил внимание на то, что до 2020 года действительно жёстких санкций в отношении РФ не будет, так как только к концу 2019 года американские заводы по производству сжиженного природного газа выйдут на мощность в 100 млрд кубометров газа в год.

«Наш же экспорт за пределы СНГ за прошлый (2017-й — прим. ИА REGNUM ) год составил 193 млрд кубов газа, — отметил в связи с этим Хестанов. — Соответственно, если будет возможность (у США — прим. ИА REGNUM ) покрыть процентов 60% российского экспорта, то чисто технически шансы ввести какие-то ограничения могут появиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, новый пакет санкций США против РФ может стать серьёзным ударом для российской экономики.

«Это и есть полноценная экономическая война, которая началась в тот самый момент, когда Запад решил изолировать Россию», — уверен Деев.

По его словам, если США введут ограничения против российских банков, это затронет костяк всей национальной банковской системы.