Калуга, 10 августа, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего калужанина, который подозревается в даче взятки в значительном размере. Об этом 10 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Азер Садыгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, 6 августа 2018 года калужанин, находясь в автомобиле, передал сотруднику регионального управления ФСБ России 120 тыс. рублей для снятия ответственности со своих родителей за незаконное привлечение мигрантов к труду на семейной хлебопекарне в Малоярославецком районе и за уничтожение собранных сотрудниками УФСБ доказательств по данному факту.

О поступившем коррупционном предложении сотрудник органов госбезопасности проинформировал свое руководство, и передача денег происходила под контролем оперативных служб. После этого взяткодатель был задержан с поличным.

В настоящее время подозреваемому в подкупе сотрудника ФСБ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница Калуги в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Калужской области оперативно-розыскных мероприятий по факту возможной фиктивной регистрации иностранных граждан у себя на квартире, предложила оперуполномоченному ФСБ взятку в виде денег в размере 5000 рублей за прекращение проведения в отношении нее мероприятий и уничтожение уже собранных материалов. Сотрудник ФСБ о данном факте сообщил своему руководству. При передаче денежных средств женщина была задержана. В ходе предварительного следствия злоумышленница полностью признала свою вину. Суд, оценив представленные доказательства, вынес в отношении подсудимой обвинительный приговор, в соответствии с которым ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.