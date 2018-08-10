Кемерово, 10 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Семья Карповых из города Белово признана лучшей молодой семьёй России по итогам всероссийского конкурса «Семья года — 2018».Конкурс «Семья года» проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ по пяти номинациям — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций» и «Золотая семья России». Всего в нем приняли участие 329 семей из 85 регионов страны.

Служба по связям с общественностью СГК Семья Карповых из Белова

Семья Карповых из Белова признана лучшей в номинации «Молодая семья», сообщает служба по связям с общественностью СГК. Всего на эту номинацию поступило 69 заявок.

Анастасия Карпова работает в Сибирской генерирующей компании на Беловской ГРЭС и возглавляет молодёжный совет электростанции. Павел — инженер службы механизации Центральных электрических сетей филиала МРСК Сибири — Кузбассэнерго-РЭС. У Карповых двое детей: Александр в этом году пойдет во второй класс, мальчик увлекается каратэ, Полине 3,5 года.

Ранее в этом году Карповы стали лидерами регионального конкурса «Молодая семья Кузбасса — 2018».

«Мы очень рады победе! Если честно, это стало приятной неожиданностью, ведь наша семья недавно была на Всероссийском форуме молодых семей в Ярославле, где в том числе шла подготовка к федеральному конкурсу. И мы видели, сколько у нас в стране ярких, интересных, дружных, активных семей. Поэтому даже не ожидали, что окажемся в лидерах», — отметила Анастасия.

Церемония награждения победителей конкурса пройдёт в ноябре в Москве. По итогам конкурса организаторы также планирует выпустить книгу «Семья года», в которой будут рассказаны истории о семьях-победителях, в том числе — о энергетиках Карповых.