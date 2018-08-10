Красногорск, 10 августа, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Во время выборов губернатора Подмосковья в Единый день голосования 9 сентября на территории Московской области будет работать 73 временных и 4 166 постоянных участковых избирательных комиссий. Об этом журналистам 10 августа заявил представитель Общественной палаты Московской области Олег Стогов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме того, часть УИК будет находится на территории Москвы — в двух областных учреждениях здравоохранения МОНИКИ и МОНИИАГ, общежитии МГОУ и в Зеленограде.

«На данный момент в Московской области зарегистрировано шесть кандидатов в губернаторы, на 1 июля у нас 5 млн 621 тыс избирателей», — добавил Стогов.

Он сообщил, что Общественная палата Московской области получила право делегировать наблюдателей на выборы губернатора Подмосковья. В рабочую группу по наблюдению за выборами вошло 18 членов Общественной палаты, также к работе будут подключены представители Совета законодателей Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, представители уполномоченного по правам человека Московской области, адвокатская палата и блогеры.