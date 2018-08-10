Ханты-Мансийск, 10 августа, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В Югре по решению суда закрыт на месяц рыбоперерабатывающий комбинат в Ханты-Мансийске. Управление Роспотребнадзора по ХМАО обнаружило на предприятии угрожающие здоровью населения нарушения санитарно-эпидемиологических требований при производстве рыбной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП Югры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрыто

Как сообщает «Югра-ТВ», поводом для проверки предприятия стало заявление гражданина, утверждающего, что он заразился описторхозом после употребления продукции от АО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский».

В ходе проверки комбината сотрудники надзорного ведомства обнаружили на кафельной плитке перерабатывающего цеха сколы. К качеству самой продукции у инспекторов претензий не было.

«Это очень убыточная приостановка для комбината. Он несёт уже колоссальные расходы, поскольку сейчас уже в бесплатный отпуск отправлена значительная часть рабочих. И это очень большой удар по магазинам рыбокомбината», — прокомментировал приостановку работы комбината заместитель генерального директора Виктор Данилецкий.

Напомним, комбинат в Ханты-Мансийске — вторая по счёту за месяц прикрытая рыбопереработка в Югре. В первых числах текущего месяца приостановил деятельность принадлежащий правительству ХМАО рыбоконсервный комбинат АО «Сибирская рыба» в Берёзовском районе. Одному из старейших предприятий ХМАО необходима реконструкция. У завода большие долги по зарплате. Кроме того, есть долги по налогам на сумму 8,5 млн рублей. Сотрудники Берёзовского комбината уходят в неоплачиваемый отпуск, а руководство завода спешно ищет инвесторов.