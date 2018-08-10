Ташкент, 10 августа, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Акционерная компания «Узбектелеком» снизила стоимость тарифов на интернет-канал для операторов мобильной и фискальной связи до 169 065 сумов (1 441 рубль) за 1 Мбит/с, сообщает 10 августа издание UzReport.

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Компания снижает стоимость подключения второй раз в течение месяца. 19 июля стоимость тарифов снизилась с 224 958 до 176 682 сумов (с 1 917 до 1 505 рублей). Общее снижение стоимости подключения за 20 дней составило 31%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международного рейтинга Speedtest Global Index, в июле 2018 года Узбекистан занял 119-е место в рейтинге скорости проводного интернета, поднявшись на семь позиций.