Ярославль, 10 августа, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области объяснили, как формировался новый состав комиссии по помилованию и почему в ней больше нет уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

Правительство Ярославской области

По словам Соловьева, раз в два года состав комиссии должен меняться на одну треть.

Было принято решение, чтобы в комиссии был независимый и незаинтересованный человек. Поэтому принято решение приглашать Сергея Бабуркина на заседание каждой комиссии в качестве независимого эксперта, чтобы он мог давать независимую оценку деятельности комиссии и мог выступать уже в качестве уполномоченного по правам человека. Перед тем как будет происходить голосование, будут предлагать заслушать мнение Сергея Бабуркина», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопастности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

В департаменте региональной безопасности сообщили, что в адрес Сергея Бабуркина было направлено официальное уведомление с благодарностью за работу и информацией о том, что избран новый состав комиссии.

Михаил Соловьев пояснил также, что ввод силовиков и чиновников в состав комиссии объясняется принципом формирования комиссии. Предложения в ее состав подают общественные организации. Именно они и рекомендовали новых членов комиссии.