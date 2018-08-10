Киев, 10 августа, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Полтавской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту закрытия уголовного дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса, заявила заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, сообщает 10 августа «112 Украина».

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По ее словам, Киевский районный суд Полтавы, закрывший уголовное дело против харьковского главы, принял «заведомо неправосудное решение». Стрижевская отметила, что сведения, на основе которых суд принял решение прекратить уголовное преследование, не соответствуют действительности.

Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и избиении участников «Евромайдана». Расследование велось с 2015 года, однако 10 августа 2018 года суд постановил прекратить уголовное дело.