Симферополь, 10 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Контейнерные площадки Симферополя переполнены мусором из-за постоянных проблем со старой и неисправной техникой, а также из-за сложного и длинного маршрута вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом в эфире крымской радиостанции 10 августа сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Я приношу извинения за неудобства, связанные с мусором. Машины работают круглосуточно, ломаются каждый день. Это происходит потому, что техника уже старая, а мусор приходится возить на полигон в Белогорск — более 100 км по пробкам. Также была заминка с деталями, которые мы заказали. Думаю, в ближайшие два-три дня мы очистим город», — отметил глава администрации Симферополя.

По его словам, для решения проблемы местным властям удалось подключить дополнительную технику Республики Крым и ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Напомним, ранее власти Симферополя сообщили, что сразу 19 единиц мусороуборочной спецтехники вышли из строя, из-за чего на контейнерных площадках города скопились горы мусора.

Ранее глава РК Сергей Аксёнов раскритиковал низкий уровень уборки мусора в крымской столице, призвав местные власти найти выход из текущего положения.