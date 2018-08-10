Москва, 10 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Следователи в рамках уголовного дела устанавливают источники обогащения главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает 10 августа пресс-служба СКР.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Богатства

Следствие установило, что Шестун вместе со своей супругой с 2012 по 2017 год задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей.

Однако в 2014 году он вместе со своей матерью приобрел дом и земельный участок в Подмосковье за более чем 36 млн рублей. Также обвиняемый вместе с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей.

Напомним, ранее суд поместил Шестуна под стражу до 13 августа. По версии следствия, глава района необоснованно передал в собственность одной из коммерческих фирм несколько земельных участков, нанеся ущерб региону на сумму почти 63 млн рублей. Сейчас его имущество арестовано.

Читайте также: Глава Серпуховского района Подмосковья помещён под аорест