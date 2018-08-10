Волгореченск, Костромская область, 10 августа, 2018, 15:48 — ИА Регнум. На ремонт и техническое обслуживание Костромской ГРЭС планируется потратить 660 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 72 миллиона больше аналогичных расходов прошлого года: в 2017 году потрачено 587,1 миллионов рублей.

Panov_Nikolay Костромская ГРЭС

За первое полугодие 2018 года отремонтированы 5 энергоблоков по 300 мегаватт каждый и самый большой энергоблок станции мощностью 1200 МВт. Местные власти обещают завершить все ремонтные работы на ГРЭС 21 декабря 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что на Костромской ГРЭС планируется построить два новых энергоблока и таким образом увеличить мощности электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM , областная ГРЭС стоит в числе первых в очереди на модернизацию оборудования, поскольку действующие энергоблоки изношены и требуют замены. Под современные установки потребуется возвести отдельный корпус и проложить еще один магистральный газопровод. Работы займут несколько лет.

Костромская ГРЭС снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», она — самая мощная. На подержание надежной работы в область направляются порядка 1,5 миллиардов рублей. Доходы от уплаченных налогов станции составили за первый квартал 2018 года более 422 миллионов рублей.