Москва, 10 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

(сс) NeONBRAND На осмотре

Изменение предлагается «на основании анализа рынка услуг в области оценки соответствия в целях борьбы с недобросовестными участниками рынка, которые рекламируют и реализуют услуги в части выдачи «фальшивых» сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, в том числе в отношении «санкционной» продукции», отмечают авторы.

Минимальное наказание предполагает штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо преступление карается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Максимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с «серыми» техосмотрами. Предполагаются нововведения не только для операторов техосмотра, техцентров и дилеров, но и для страховщиков, а главное — для автовладельцев.