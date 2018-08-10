Рим, 10 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В итальянское налоговое законодательство будет введен «семейный коэффициент», чтобы семьи с большим количеством детей платили меньше налогов, сказал в интервью La Nouva Bussola Quotidiana в пятницу, 10 августа, лидер партии «Лига», вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми входило в предвыборную программу «Лиги», однако не вошло в программу коалиционного правительства, потому что компромисс по этому вопросу с «Движением 5 звезд» достигнут не был.

Правительство рассчитывает уже до конца 2018 года добиться общего снижения налоговых ставок (речь идет о снижении и унификации ставок НДФЛ), однако конечной целью «Лиги» являются специальные меры поддержки семей с детьми, отметил Сальвини.