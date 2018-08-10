Якутск, 10 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На острове Котельный в Якутии найдены останки взрослого мамонта небольшого размера, сообщает 10 августа агенство ЯСИА со ссылкой на руководителя отдела мамонтовой фауны республиканской Академии наук Альберт Протопопов.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Скелет мамонта

По его словам, сигнал о находке поступил от местных жителей, прибывшие на место специалисты подтвердили информацию. По предварительным оценкам, у животного полностью сохранилась задняя часть.

«Туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера, — уточнил Протопопов. - Такие нам пока не попадались».

Отмечается, что к раскопкам ученые планируют приступить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму специалисты при исследовании карстовой пещеры обнаружили большое количество останков древних животных, возраст которых оценивается в 75−100 тыс. лет.

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