Владимир, 10 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Суд выпустил бывшего главу УФНС России по Владимирской области Сергея Кошелева, в отношении которого расследуется дело о получении взятки, из-под домашнего ареста. Мера пресечения смягчена до подписки о невыезде. Следователи не собираются обжаловать решение суда, так как расследование дела уже выходит на финишную прямую и в ближайшее время Кошелеву будет предъявлено обвинение.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Решение о смягчении меры пресечения принял Октябрьский районный суд Владимира. Как сообщил 10 августа портал «Зебра ТВ» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ирину Минину, сейчас следователи фактически собрали всю доказательную базу и дело выходит на предъявление обвинения.

«Следствие практически завершено. Все необходимые доказательства по делу собраны. Кошелев признал свою вину, следствию помешать не может», — сказала Ирина Минина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель УФМС России по Владимирской области обвиняется в получении взятки от владельца ювелирного завода. Он был задержан в январе 2018 года.