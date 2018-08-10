Москва, 10 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Посадить тяжелый транспортный самолет без передней стойки шасси — это экстра-класс, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

(сс) StockSnap В кабине пилотов

Ранее было опубликовано видео аварийной посадки самолета Lockheed C-5 Galaxy в штате Техас (США). Пилот смог посадить на авиабазе в Сан-Антонио самолет, у которого не вышла передняя стойка шасси.

«Очень хотелось бы лично выразить восхищение мастерством пилота, который смог это сделать. Посадить 370-тонный самолет без переднего шасси и избежать не только катастрофы, но и сильных повреждений машины — это экстра-класс.

Стоит напомнить, что в авиации именно посадка считается самой опасной частью любого вылета. А посадка гигантского транспортного самолета, идущего к земле на большой скорости, является непростым делом даже при его полной исправности».

Стратегический военно-транспортный самолет Lockheed C-5 Galaxy — самый большой американский самолет этого класса, уступающий по размерам и грузоподъемности только советскому «воздушному тяжеловозу» Ан-124 «Руслан».

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Самолет может перевезти 55 тонн груза на дальность 9723 км. В грузовой отсек 76-метрового Lockheed C-5 Galaxy легко помещается фюзеляж самого распространенного и далеко не маленького транспортного самолета США Lockheed C-130 Hercules.

Самолет способен за один рейс доставить почти в любую точку планеты два основных боевых танка M1 «Абрамс» или 363 пехотинца с полной экипировкой или десять колесных бронемашин LAV-25 или шесть многоцелевых вертолетов Black Hawk.