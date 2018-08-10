Рязань, 10 августа, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Официальное открытие обновленного Рязанского цирка, в котором с 2015 году велся ремонт, планируется на 22 сентября. Как сообщил губернатор Николай Любимов, в этот день в Рязани ждут министра культуры Владимира Мединского, которые не раз обращал внимание на затянувшийся ремонт цирка. Днем ранее на обновленной арене пройдет первое представление.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Культуры РФ Владимир Мединский

О визите главы Минкультуры 10 августа со ссылкой на губернатора сообщил «Рязанский городской сайт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт цирка начался в феврале 2015 года. Изначально планировалось завершить работы к декабрю 2015 года. Из-за пожара дату открытия перенесли на 2016 год. Владимир Мединский приезжал на стройплощадку в мае 2017 года. Тогда министр потребовал провести проверку подрядчика.