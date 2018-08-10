Астана, 10 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа 2018 года физические лица в Казахстане имеют налоговую задолженность в размере 19,4 млрд тенге ($54,5 млн), сообщили 10 августа в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Квентин Массейс. Сборщики податей. После 1501

Согласно данным комитета, сумма начисленных пеней за просроченную задолженность составляет 7,5 млрд тенге ($21,1 млн). Общая сумма налоговых задолженностей с начала года увеличилась на 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года из-за долгов был ограничен выезд 690 529 граждан Казахстана. В республике судебные исполнители имеют право ограничить выезд граждан республики за границу из-за долгов.